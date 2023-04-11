Он отметил важность общественного единения.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас народ Украины находится на таком этапе войны, когда важно не терять чувство пути, по которому необходимо пройти.

В сегодняшнем видеообращении глава государства сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного коловномандувача ВСУ. "Прежде всего рассмотрели боевую ситуацию. То, что удается, – на основных направлениях, на тяжелых направлениях. Таких, как Бахмут и Авдеевка, Донетчина в целом, таких, как Кременная и Луганщина в целом. Рассмотрели на Ставке и то, что только должно удаться. То, над чем работаем", - сказал он.

По словам президента, по сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас значительно тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству.

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"Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас – время почивать на лаврах. Путь - впереди. Движение - впереди. То, для чего нам нужно не меньшее единство, чем раньше. Не меньшая сосредоточенность, чем раньше", - подчеркнул он.

Зеленский отметил важность взвайной поддержки, общественного единения, внутренней устойчивости и прочности связей Украины с миром.

"Это неразумно - просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее воюет, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины", - подытожил президент.

Заседание Ставки: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на фронте, а также проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. В разведке рассказали о вероятных действиях Российской Федерации в ближайшее время.

Напомним, что вчера президент провел изменения в составе Ставки - теперь в нее входит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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