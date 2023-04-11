Также во время заседания Ставки верховного главнокомандующего было проанализировано состояние обеспечения подразделений ВСУ боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с разведкой и военными обстановку на передовой и планы россиян в ближайшей перспективе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Участники заслушали доклады об общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск", - говорится в сообщении.

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В частности, руководство разведки проинформировало о вероятных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Также участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданные бригады Сил обороны.

Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок Сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Заседание Ставки Зеленского - что было раньше

Как сообщал УНИАН, 7 апреля во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Участники заседания также остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

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