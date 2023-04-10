В частности, в состав Ставки введен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего, говорится в указе главы государства №205/2023.

В частности, президент ввел в персональный состав Ставки Александра Камышина - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кадровые перестановки - актуальное

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада проголосовала за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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21 марта парламент назначил нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Соответствующее решение поддержали 312 депутатов.

Также 10 апреля стало известно, что Зеленский назначил Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Как известно, еще в январе президент уволил Алексея Кулебу с этой должности. А Кравченко ранее возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

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