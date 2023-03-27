Президент призвал граждан поддерживать украинских военных и участвовать в сборах волонтеров.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане не должны быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря украинским воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих.

"Постоянно, неизменно максимум внимания - ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно забирают жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества. Это неправильно, это несправедливо, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась", - сказал он в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что сейчас так же, как и год назад, украинцам нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря украинским воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих.

Видео дня

"Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы как можно больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы. Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали около 170 550 оккупантов.

Российские войска бросают основные усилия на ведение наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В городской военной администрации Авдеевки сообщили об эвакуации коммунальщиков из города, поскольку оно все больше напоминает местность из постапокалиптических фильмов.

Вчера российские захватнические войска в очередной раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Также под обстрелом оказался Купянск, где российский снаряд попал в жилой дом.

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