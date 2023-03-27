Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане не должны быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря украинским воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих.
"Постоянно, неизменно максимум внимания - ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно забирают жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества. Это неправильно, это несправедливо, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась", - сказал он в вечернем видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что сейчас так же, как и год назад, украинцам нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря украинским воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих.
"Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы как можно больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы. Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - сказал он.
Война в Украине - последние новости
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали около 170 550 оккупантов.
Российские войска бросают основные усилия на ведение наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В городской военной администрации Авдеевки сообщили об эвакуации коммунальщиков из города, поскольку оно все больше напоминает местность из постапокалиптических фильмов.
Вчера российские захватнические войска в очередной раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Также под обстрелом оказался Купянск, где российский снаряд попал в жилой дом.