Евгений Корнийчук также призывает не преувеличивать угрозу Ирана.

Информационной работе Украины на международной арене существенно препятствует война на Ближнем Востоке. Об этом в эфире "Media Center Ukraine" сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Это не только в Израиле - это касается и Европы и США. Очень много внимания приковано к войне в Израиле. Ее нельзя сравнить с нашей войной - ни по объемам, ни по потерям, масштабам разрушений. Но это вызывает беспокойство на Западе. Но чем больше израильтяне смотрят за ходом событий в Украине, Израиле, консультаций РФ с террористическими организациями, как "ХАМАС", они все больше понимают, что у нас общая ось зла, общий враг", - сказал Корнийчук.

Он также призвал общество не преувеличивать угрозу Ирана по отношению к Израилю. Таким образом он прокомментировал информацию о возможной атаке Тегерана в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Хании.

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"Есть ближневосточная пословица: "Собака, которая лает, она не кусается". Это в местной культуре говорить, я сейчас как ударю, я сейчас вас уничтожу. И потом ничего не происходит. Мы находимся в состоянии перманентного запугивания уже больше недели - с момента ликвидации Хании в Иране. Но люди живут в обычных условиях, ходят в рестораны, никаких сирен и тревог не происходит", - добавил Корнийчук.

В то же время посол призвал украинских граждан, которые планируют поездку в Израиль, отказаться от такой идеи.

"Исходя не только из вопросов безопасности, но и из сложности ситуации. Поскольку большинство иностранных авиакомпаний отказались летать. Это связано со страховками, которые не все могут приобрести для себя. Если наши граждане, которые оказались в Израиле, не могут вылететь, мы советуем всем покупать авиабилеты израильских авиакомпаний", - подчеркнул дипломат.

Конфликт между Ираном и Израилем

Иран обвиняет Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Из-за угроз отомстить за это страна и ее созники готовятся к возможному обстрелу. К примеру, кандидат в президент США Дональд Трамп прогнозировал, что Иран нападет на Израиль в ночь на 6 августа, однако этого не произошло.

Накануне Politico сообщило, что Иран может пересмотреть планы по атаке на Израиль. Причиной этому является администрация США, которая пытается избежать нового конфликта на Ближнем Востоке.

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