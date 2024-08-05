Он не назвал источник этой информации.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран может совершить атаку на Израиль уже этой ночью.

В разговоре с американским онлайн-стримером Адином Россом политик в очередной раз уверял, что этого бы не произошло, если бы он находился на посту президента, пишет Israel National News.

"Я слышал, что сегодня вечером Иран нападет на Израиль. Они будут атакованы сегодня ночью, я говорю вам прямо сейчас. Если бы я был президентом, никто бы даже не говорил о нападении, потому что этого бы не произошло", - сказал Трамп. Видео дня

Иран готовит удар по Израилю

Напомним, Иран обвиняет Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Из-за угроз отомстить за это страна и ее созники готовятся к возможному обстрелу.

По данным западных СМИ, Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами пытались удержать Тегеран от жесткого ответа, однако там отвергли эти призывы.

Axios пишет, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел "Большой семерки" сообщил, что Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль в течение 24 часов.

Между тем Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа министра экономики ХАМАСа Абеда Аль-Зери.

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