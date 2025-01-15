Сообщается, что для их возвращения удалось добиться отдельного формата.

В среду, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины", - отметил он.

По информации Зеленского, у вернувшихся тяжелые ранения и болезни:

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"Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь".

Обмен пленными 15 января - подробности

Как сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, в этот раз Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных.

"Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты… Среди возвращенных также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами. Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТРО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины. Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самому младшему освобожденному - 24 года, старшему - 60.

"Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во враждебной неволе. Раненые имеют потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", - добавили в штабе.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году.

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