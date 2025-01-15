Из российского плена вернулись еще 25 украинцев /  фото t.me/V_Zelenskiy_official

В среду, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины", - отметил он.

По информации Зеленского, у вернувшихся тяжелые ранения и болезни:

Видео дня

"Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь".

Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025
Фото Обмен пленными 15 января 15 января 2025

Обмен пленными 15 января - подробности

Как сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, в этот раз Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных.

"Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты… Среди возвращенных также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами. Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТРО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины. Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самому младшему освобожденному - 24 года, старшему - 60. 

"Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во враждебной неволе. Раненые имеют потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", - добавили в штабе.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: