Для решения вопроса войны в Украине понадобятся месяцы.

Для решения вопроса войны в Украине понадобятся месяцы или даже больше. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных советников избранного президента США Дональда Трампа.

По их словам, обещания будущего главы Белого дома решить вопрос в первый день после вступления в должность были сочетанием предвыборной риторики с непониманием сложности конфликта и сроков, необходимых для комплектования новой администрации.

"Эти оценки согласуются с замечаниями будущего представителя Трампа в России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, ... который сказал, что он хотел бы найти "решение" войны в течение 100 дней, гораздо больше, чем первоначальный срок новоизбранного президента", - говорится в статье.

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В свою очередь бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что даже "пролонгированный" конечный срок, озвученный Келлогом, был "слишком оптимистичным":

"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что неуступчивость имеет негативные стороны".

Издание напоминает, что Россия подала неоднозначные сигналы относительно возможного мирного соглашения, приветствуя прямые переговоры с Трампом, одновременно отвергая некоторые идеи, выдвинутые его советниками, как "невыполнимые".

"Мирные" переговоры с РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры с Путиным для Украины остаются под запретом. По его словам, соответствующее решение СНБО в настоящее время является действующим.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января, пишут западные СМИ.

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