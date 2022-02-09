Неработающие туалеты и розетки - на такие условия в фирменном поезде пожаловался журналист.

"Укрзализныця" снова оказалась в центре скандала, в этот раз "под разнос" в сети попали условия в новом вагоне-трансформере.

Своими впечатлениями от поездки в Facebook поделился журналист Егор Чечеринда. Он ехал в фирменном 38-м поезде, курсировавшем из Запорожья в Киев.

По словам мужчины, за билет он заплатил почти 770 гривень, но условия в вагоне явно не соответствовали такой сумме.

"Вагоны новые, "трансформеры". При этом в нашем вагоне номер 1 невозможно было подзарядить телефон, потому что не было электричества в розетках, невозможно было помыть руки, потому что не было воды в туалетах, и невозможно было пописать, потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали", - жалуется журналист.

Кроме того, продолжил он, в соседнем вагоне №2 был рабочим только один туалет, а на втором висела табличка "Не работает".

"Спасибо, что хоть питьевая вода была за 10 грн за бутылочку. А наш проводник и в десять вечера, и в три ночи бегал за ней в соседний вагон... Не совсем понял, почему сразу не взять запас воды к себе в вагон, - но это уже их логистика", - добавил он.

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"Одним словом, спасибо, родная "Укрзализныця", что за какие-то $30 устроила для меня такое познавательно-развлекательное путешествие!" - подытожил Чечеринда.

Ранее УЗ показала вагоны-трансформеры: там установлены USB-розетки возле каждого места, под столиками — специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля, системами регулирования освещения.

Также в вагонах-трансформерах есть кнопка вызова проводника, индикатор занятости туалета, информационные мониторы, система видеонаблюдения.