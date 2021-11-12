Также в вагонах-трансформерах есть индикатор занятости туалета.

12 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева отправился поезд № 766 Киев — Херсон с вагонами-трансформерами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте такжеОбновление вагонного парка улучшит безопасность движения на железных дорогах - УЗТак, там установлены USB-розетки возле каждого места, под столиками — специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля, системами регулирования освещения.

Также в вагонах-трансформерах есть кнопка вызова проводника, индикатор занятости туалета, информационные мониторы, система видеонаблюдения.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны 5-летней программы на Киевском центральном вокзале. На перроне столичного вокзала были представлены швейцарский электропоезд; электричка, дизель, новенькие купе и капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры и плацкарт украинского производства.

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Автор: Ольга Робейко