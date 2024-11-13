В то же время, уже известно, что не планируется проведение новогодне-рождественских массовых мероприятий.

Решение о возможности установки Главной новогодней елки будет приниматься в конце ноября.

Об этом сообщили в Департаменте культуры, исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), в ответ на информационный запрос УНИАН.

"По результатам рассмотрения в пределах компетенции информируем, что учитывая текущую ситуацию, вопрос о монтаже Главной новогодней елки будет решаться в конце ноября с учетом всех имеющихся обстоятельств", - говорится в ответе.

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В то же время, вопрос установки елок на других площадях города Киева выходит за пределы полномочий департамента культуры.

"Департамент культуры не планирует проведение традиционных новогодне-рождественских массовых мероприятий - культурно-художественных проектов, концертов, народных гуляний и т.д. на открытых локациях города Киева", - говорится в ответе.

При этом, проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры - театрах, музеях, библиотеках и т.д., подчиненных департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Главная елка страны во время войны

В 2022 и 2023 годах главная елка была установлена на Софийской площади Киева. Город не тратил на это средств. Однако, установка и украшение елки происходило за счет меценатов. В прошлом году елку устанавливали с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Устанавливать начали еще до 6 декабря.

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