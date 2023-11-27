Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

В связи с празднованием Рождества по новоюлианскому календарю, елку в Киеве в этом году начнут устанавливать раньше - до 6 декабря.

Как сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, главная елка страны в этом году, по традиции, будет установлена на Софийской площади. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы.

"Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии", - отметил городской председатель.

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Он добавил, что ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не предусмотрено. Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытия. И тоже не за счет бюджета Киева", - написал Кличко.

Мэр также уточнил, что поскольку в этом году Рождество отмечается по новоюлианскому календарю, то елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше - до 10 января.

Кроме того, Киевская городская военная администрация в Telegram-канале также отметила, что на Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмаркок, ни празднований.

"Такое решение, в целях соблюдения норм безопасности, приняли на Совете обороны Киева. Но новогодняя елка будет!",- говорится в сообщении.

В КГВА заметили, что монтажные работы начнутся 3 декабря, а открытие елки запланировано на 6 декабря. Будет стоять она до 10 января.

Новый церковный календарь

Ранее священник православной церкви Украины Георгий Коваленко отметил, что лишь довольно незначительное количество приходов и монастырей остались на старом стиле, но они есть даже в Киеве. Он напомнил, что по новому календарю, 6 декабря будут праздновать Николая, 24 декабря – Сочельник, 25 декабря – Рождество, а 6 января – Богоявление, Крещение.

Коваленко также назвал мифом разговоры о консервативности верующих. По его словам, "более консервативными у нас, наверное, под влиянием русского мира, являются верующие скорее Московского патриархата".

Он добавил, что для него определенной неожиданностью было как собственное ощущение от перехода, так и то, что говорят "наши реальные прихожане". "То есть оказалось, что мы не привязаны к календарю как цифры, а мы привязаны к празднику", - заметил священник.

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