В центре Киева на Софиевской площади завершили монтаж главной новогодней елки страны.
Ее высота составляет 31 метр, и в этом году она будет искусственной.
Тематикой нынешнего праздника станет "Сказочный лес". Поэтому, украшать елку будут шишки, желуди, белочки, грибочки, а также гирлянда в двух цветах - холодном белом и зеленом.
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А вот на верхушке вместо звезды разместили шляпу, которая похожа на распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".
Закончить украшать елку должны 15 декабря, а торжественно зажгут 19-го.
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