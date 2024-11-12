Стало известно, какой будет главная новогодняя елка Украины и когда ее уже можно будет увидеть.

Главная елка Украины будет вновь располагаться на Софийской площади в Киеве, ее открытие планируется 6 декабря, об этом рассказал организатор новогоднего праздника текущего сезона, президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Он сообщил, что символ Нового года в конечном результате будет белого цвета с небесно-голубыми гирляндами, серебристыми и белыми игрушками. В комментарии для "Информатора" Добруцкий также добавил, что "расширенный вариант замысла" воплотить в жизнь не удастся. Новогодняя елка должна была иметь свой собственный IP-адрес и номер телефона, с помощью которых можно было бы передать пожелания для всех украинцев, где бы они ни были — их транслировали бы на фотозоне рядом с деревом. Добруцкий отметил, что это произошло из-за длительных согласований в КГГА.

Кроме того, по его словам, ситуации с полным запретом на установку елки в Киеве "быть не может".

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"Солнце восходит каждый день, и даже если есть облака – они разойдутся. Ёлка будет 100%, а у нас есть и желание, и опыт, и те же генераторы – найдутся, и средства", — рассказал он изданию.

Высота новогодней елки будет 12-15 метров.

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