Зеленые красавицы установили по обе стороны трибуны.

Верховную Раду уже украсили праздничными елками.

Фото из зала парламента опубликовало издание Апостроф.

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Зеленые красавицы установили по обе стороны трибуны. Для пышных веток выбрали новогодние игрушки белого, золотого, красного и синего цветов, не обошлось и без традиционного "дождика".

Верхушки деревьев в этом году развеваются без Вифлеемской звезды, их украсили цветными гирляндами белого и синего цветов.

К слову, главная новогодняя елка страны вызвала куда больше разговоров. Пользователи сети возмущались установленной на верхушке дерева шляпой. Из-за скандала организаторы праздников в Киеве были вынуждены отказаться от идеи и вернуть традиционную звезду.

Как Киев будет отмечать Новый год

В Киеве в этом году не будут отказываться от новогоднего празднования, однако оно пройдет без привычных концертов и фудкортов. Главная елка страны по-прежнему будет стоять на Софийской площади.

Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из ларьков на вынос. Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации, а будут пускать на нее партиями по 100 человек. Длина праздничных украшений составит 20 километров.

В управлении туризма и промоций КГГА разработали новорічний пешеходный маршрут по праздничным локациям столицы.

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Автор: УНИАН