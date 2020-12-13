С новогодней елки на Софийской площади в Киеве сняли шляпу после шквала критики в соцсетях.
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Как сообщает в Facebook ответственный за елку проект Folk Ukraine, в канун Дня Святого Николая елку украсят звездой.
В этом году организаторы праздничного пространства на Софийской площади решили обратиться к сказочной магической тематике, поэтому украсили елку ведьмовской шляпой.
Решение вызвало множество споров, особенно среди верующих, возмущенных "языческими" мотивами в декорации рождественской елки. Дизайном елки возмутились в Православной церкви Украины. Впрочем, у шляпы нашлось и немало сторонников.
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