Организаторы праздника в Киеве объяснили, что шляпу они повесили на елку, так как, согласно задумке, тематикой этого Нового года является сказочный лес.

После разразившегося скандала вокруг «сказочной шляпы», которую в этом году прицепили на главную елку страны вместо традиционной Вифлеемской звезды, ее все-таки решили убрать.

Об этом "Сегодня" рассказал президент организации Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, Игорь Добруцкий.

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"Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду", – рассказал он.

Главная елка на Софийской площади и скандал со шляпой

На днях в центре Киева на Софиевской площади завершили монтаж главной новогодней елки страны. Ее высота составляет 31 метр, и в этом году она искусственная.

Тематикой нынешнего праздника является "Сказочный лес". Поэтому на елку повесили шишки, желуди, белочек, грибочки, а также гирлянду в двух цветах - холодном белом и зеленом.

Торжественно зажечь елку должны в День Святого Николая 19 декабря.

Скандал возник вокруг шляпы на верхушке, которая похожа на распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".

В Православной церкви Украины негативно отнеслись к новому облику главной новогодней елки. Там напомнили, что елка стоит на святом месте, потому "шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора" выглядит странно.

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Автор: Денис Прядко