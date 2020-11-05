Активисты требуют наказать виновных в жестоком избиении водителя.

Активисты под участком полиции в Житомире требуют наказать виновных в жестоком избиении водителя.

51-летнего мужчину просто из райотдела забрали в реанимацию и срочно прооперировали, потому что массивное внутреннее кровотечение угрожало жизни. Он уверяет — его били патрульные, но в полиции это отрицают. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под зданием областной полиции активисты из файерами и плакатами требуют наказать патрульных, которые избили водителя до полусмерти.

«Травмы внутренних органов, вырезанная селезенки, кишечника, свидетельствует о том, что человека били беззащитно. Это называется пытки», — уверяет участник пикета Сергей Ткачук.

51-летний водитель Петр Ярмолюк, на защиту которого собрался пикет, говорит, что патрульные остановили его за нарушение правил. «Сказали выйти, показать документы. Я предъявил, но со мной не было водительского удостоверения. Сказали: «Вы пьяны». Я сказал, что инвалид III группы, у меня не четкая походка», — рассказывает Петр.

Читайте также"Подражали известному блогеру": на Херсонщине подростки издевались над сверстником рады подписчиков в соцсетях

Мужчина говорит, за отказ садиться в полицейскую машину на него надели наручники и начали избивать. Даже уже лежачего. «Ухо разбили, живот разбили, били так и ногами и руками, не знаю чем. Деньги требовали, а что ж... Я сказал, что деньги не дам, едем на экспертизу. Они меня в райотдел повезли», — добавляет мужчина.

А из райотдела мужчину уже забрала скорая. Диагностировали внутреннее кровотечение. «Выявлено жидкость, кровь в брюшной полости, пациенту проведено оперативное вмешательство. Селезенку удалено и часть тонкого кишечника», — сообщает заведующий хирургическим отделением ликарни№1 Житомира Александр Шатило.

С водителем в машине было двое пассажиров — товарищ и женщина. Она боится показывать лицо. Говорит, ехали в центр попить кофе. Патрульные, которые остановили авто, вели себя вызывающе.

«Они начали так активно, агрессивно. Его били со всей силы, руками, ногами», — рассказывает свидетель.

Версия событий полиции

В полиции же настаивают, что от водителя пахло алкоголем. По требованию показать удостоверение ударил головой патрульного. Не успокоился даже в наручниках и пытался убежать. «Он бежал, через короткий промежуток времени его нашли неподалеку, на придомовой территории, привели к патрульному автомобилю и доставили в отделение полиции», — рассказывает пресс-секретарь управления патрульной полиции в Житомирской области Игорь Иванюк.

Но служебное расследование проводят — копов, которые задерживали водителя, отстранили от работы. Но пытки — отрицают. Мол, есть видео с бодикамер и камер в отделении, которое изучают. Проверять действия копов и следователи государственного бюро расследований. А в полиции одновременно начали производство по факту телесных повреждений, причиненных патрульному.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН