Он заявил, что восхищается теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах уничтожает врага.

Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравляя дорогих боевых побратимов и посестр с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

"Украина не сдается благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь, как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!",- подчеркнул он.

Залужный поблагодарил всех, кто стоит на защите Украины и, особенно тех, кто сегодня "в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага". По его словам, именно эти люди стоят за будущее наших детей. "Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение", - подчеркнул Залужный.

День Вооруженных сил Украины

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил, а также праздник Николая.

Украинские воины сделали к празднику подарок - по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на украинской земле уничтожено рекордное количество российских оккупантов -1270 человек.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника ориентировочно составили около 335 тыс. 110 человек.

Также уничтожено большое количество вражеской техники за минувшие сутки: один самолет, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 40 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 13 танков, 6 РСЗО, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 5 единиц специальной техники.

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