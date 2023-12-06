Также уничтожено большое количество БПЛА, артсистем и боевых бронированных машин

За минувшие сутки на украинской земле уничтожено рекордное количество российских оккупантов -1270 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника ориентировочно составили около 335 тысяч 110 человек.

Также уничтожено большое количество вражеской техники:

Видео дня

самолетов – 324 (+1 за минувшие сутки),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51),

боевых бронированных машин ‒ 10456 (+40) ,

артиллерийских систем – 8024 (+37),

танков - 5600 (+13) ,

РСЗО - 919 (+6).

автомобильной техники и автоцистерн-10532 (+49) ЕД,

специальной техники - 1153 (+5).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, то есть с 24 февраля 2022 года, уничтожено 605 вражеских средств ПВО, 324 вертолета, 1570 крылатых ракет, 22 корабля /катера, одна подводная лодка.

Как известно сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил, а также праздник Николая, который предполагает дарить подарки деткам.

Потери оккупантов

5 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты оккупантов. Под удар попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1М". Также в тот день утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.

5 декабря командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские бойцы в районе острова Змеиный сбили Су-24М.По его словам, российский бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался ударить по югу Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: