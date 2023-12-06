За минувшие сутки на украинской земле уничтожено рекордное количество российских оккупантов -1270 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника ориентировочно составили около 335 тысяч 110 человек.
Также уничтожено большое количество вражеской техники:
- самолетов – 324 (+1 за минувшие сутки),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51),
- боевых бронированных машин ‒ 10456 (+40) ,
- артиллерийских систем – 8024 (+37),
- танков - 5600 (+13) ,
- РСЗО - 919 (+6).
- автомобильной техники и автоцистерн-10532 (+49) ЕД,
- специальной техники - 1153 (+5).
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, то есть с 24 февраля 2022 года, уничтожено 605 вражеских средств ПВО, 324 вертолета, 1570 крылатых ракет, 22 корабля /катера, одна подводная лодка.
Как известно сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил, а также праздник Николая, который предполагает дарить подарки деткам.
Потери оккупантов
5 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты оккупантов. Под удар попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1М". Также в тот день утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.
5 декабря командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские бойцы в районе острова Змеиный сбили Су-24М.По его словам, российский бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался ударить по югу Одесской области.