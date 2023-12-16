Родители девочки работают в полиции Донецкой области.

Александра Шабалтий, которой из-за оккупации Россией Мариуполя, пришлось с родителями-полицейскими покинуть город, вошла в Национальный реестр рекордов Украины.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области. Отмечается, что мама и папа 7-летней Александры Шабалтий продолжают службу в подразделениях полиции Донецкой области, в частности, документируют последствия российских обстрелов, помогают людям в прифронтовых населенных пунктах.

"До полномасштабного вторжения России семья жила в Мариуполе. Из-за оккупации города семья была вынуждена переехать", - сказано в сообщении. При этом родители занимаются развитием девочки, которая посещает учебное заведение, кружки и спортивно-цирковую школу в городе Днепр. "За последние полгода Александра участвовала в 7 спортивных соревнованиях, где получила призовые места", - сказано в сообщении.

Видео дня

В декабре 2023 года на манеже Днепровского государственного цирка 7-летняя Александра Шабалтий установила национальный рекорд Украины, став самой молодой воздушной гимнасткой, выполняющей выс на пальцах ног.

Другие новости о детях

12-летний киевлянин Михаил Гусев презентовал свою первую книгу и стал самым молодым фантастом в Украине. Он представил свою повесть - антиутопию "Деравия: квантовый скачок". Самого молодого писателя-фантаста внесут в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый молодой автор изданной печатью книги в жанре фэнтези".

Вас также могут заинтересовать новости: