Турчинов хочет убрать из законов слово "гендер" ради "сохранения страны"

"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях", - заявил он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что из украинского законодательства нужно убрать термин "гендер", вернуться к термину "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

Об этом он заявил на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи, передает "Украинская правда".

"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь единственно возможный для величия и процветания", - сказал Турчинов.

По его словам, в основе этого фундамента должна быть вера, ответственность и семья.

"Семья – это чудесное единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытка подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два исконно человеческих пола сотней выдуманных гендеров противоречит нашей Конституции, христианской морали и является наступлением на традиционные для нашей страны ценности", - сказал Турчинов.

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"Крепкая полноценная семья, способная родить детей, – сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, сегодня "прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп".

"Мы должны убрать идеологемы из наших законов, восстановив использование термина "пол" вместо навязанного нам искусственного термина "гендер"", - подчеркнул Турчинов.

"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики. Убежден, что все эти задачи мы способны вместе реализовать, сохраняя стратегический приоритет – европейскую и евроатлантическую интеграцию. Более того – помогая странам ЕС сохранить христианский фундамент, что в свое время стал основой их развития и безопасности", - подытожил Турчинов.

Ранее Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к угрозе, связанной с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.