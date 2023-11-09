Проект "Сердце Азовстали" занимается разносторонней поддержкой защитников Мариуполя и их семей. Теперь стартовало еще одно направление проекта: обеспечение жильем тех бойцов, которые получили инвалидность, обороняя город. Ключи уже вручили одному из воинов, Александру Дидуру.

Во время обороны Мариуполя Александр Дидур попал под вражеский обстрел и получил многочисленные осколочные ранения. Защитник потерял глаз и 3 пальца на правой руке, а левая рука была разбита. В течение 14 месяцев Дидур находился в российском плену. Вернувшись, защитник прошел физическую и психологическую реабилитацию, а сейчас готовится к протезированию глаза.

Новая квартира в Киеве от "Сердца Азовстали" стала для защитника и его семьи неожиданностью. Александр с женой воспитывают сына и дочь, для них в квартире есть отдельная комната.

"Ринат Ахметов делает важное дело. Он дает людям поддержку, которая помогает жить дальше. Это очень важная помощь для меня и моей семьи. Она дает мне силы и вдохновение двигаться дальше, строить будущее для моей семьи", — поделился впечатлениями Александр Дидур.

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Глобальная цель программы "Дома" от "Сердца Азовстали" - создать бытовые достойные условия для защитников Мариуполя на пути полноценного возвращения к гражданской жизни и обретения новых смыслов, новой большой цели. Поэтому каждому защитнику и защитнице, получившим I или II группу инвалидности в результате боев за Город Марии, передадут в собственность квартиру. Дома будут адаптированы под потребности людей с инвалидностью.

"Защитники Мариуполя показали всему миру, что такое настоящий патриотизм и любовь к Родине. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свою жизнь, обороняя украинский Мариуполь. И мы никогда не должны забывать о тех, кто пожертвовал своим здоровьем, чтобы защитить свободу и независимость Украины, защитить всех нас.

Поэтому я решил обеспечить собственным жильем защитников и защитниц Мариуполя, которые в результате боевых действий по обороне города получили инвалидность. Это - небольшая часть нашей огромной благодарности за их несокрушимую волю и самоотверженность", — Ринат Ахметов, основатель проекта "Сердце Азовстали".

Программа "Дома" реализуется в партнерстве с ФК "Шахтер". На новоселье Александра Дидура посетил футболист Андрей Пятов. Узнав, что Александр болеет за "Шахтер", подарил ему именную футболку команды. Также от клуба защитник Мариуполя получил спортивный инвентарь, который поможет ему восстанавливать свою форму.

"Сердце Азовстали" - проект Президента нашего клуба.Они делают большое дело - поддерживают защитников Мариуполя. Мы помогаем в этой важной работе. Герои Мариуполя совершили настоящий подвиг, которому нет аналогов в современной истории. Нам важно, чтобы, вернувшись в гражданскую жизнь, защитники и защитницы Города Марии были активными, имели силы для новых свершений. Поэтому мы помогаем с их реабилитацией. В частности, предоставляем спортивный инвентарь, чтобы защитники в новом доме могли заниматься восстановлением своей физической формы. Знаю, что Александр фанат нашего клуба, поэтому хочу пригласить его на нашу тренировку, чтобы познакомиться с командой", - говорит Андрей Пятов.

В рамках пилотной части программы в течение ноября-декабря этого года квартиры получат 15 защитников и защитниц. Подать заявку на участие во втором этапе программы в 2024 году смогут и другие защитники Мариуполя, которые: