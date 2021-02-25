Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

Второй день в Украине идет вакцинация от коронавируса. В Ивано-Франковской области усилили карантин. В Украине резко возросло количество случаев COVID-19 за сутки.

Вакцинация от коронавируса - первые результаты

В Украине второй день продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. Сегодня вакцинация начнется в Киеве. Первый киевлянин уже получил прививку - им стал врач инфекционной реанимации.

В Минздраве рассказали, сколько прививок сделали украинцы в первый день вакцинации. Больше всего прививок провели в Черкасской области. Врачи, которые уже получили прививку, рассказали о своем самочувствии после вакцинации.

Усиление карантина в Ивано-Франковске

Из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области ввели строгие карантинные ограничения. В частности, будет приостановлена работа общественного транспорта.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки резко увеличилось количество зарегистрированных случаев коронавируса. В Украине за сутки выявлено 8147 новых случаев болезни COVID-19, из них 483 - дети. Зафиксировано 135 летальных случаев, а выздоровели 3 889 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек, из них выздоровели 1 159 311 человек, а умерли - 25 596.

Война на Донбассе

Российские оккупанты за сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил несерьезные ранения во время обстрела, второго ранили холодным оружием.

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Автор: Екатерина Пулатова