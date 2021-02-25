В список заблокированных сайтов также попали From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа" и Infopressa.

Голосеевский районный суд постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании 426 сайтов. Среди них: российский РБК, From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki и другие.

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Решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Постановление подлежит немедленному исполнению, однако в течение 5 дней оно может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

Блокировка политических Telegram-каналов в Украине и их причастность к спецслужбам России

23 февраля Киевский районный суд Харькова постановил заблокировать ряд Telegram-каналов, которые ранее Служба безопасности Украины разоблачила на подрывной деятельности.

Решение касается следующих Telegram-каналов: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомиссию просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.

1 февраля стало известно, что киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу российских спецслужб. В частности, вела ряд региональных и всеукраинских Telegram-каналов.

По данным СБУ, агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Сейчас они "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Денис Прядко