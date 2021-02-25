Правоохранители будут расследовать действия следователей, которые занимались указанным уголовным производством.

Правоохранители закрыли уголовное производство, по которому суд принял решение о блокировке более 400 сайтов в Украине.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности", – заявила она.

Прокуратура инициировала расследование в отношении действий сотрудников Голосеевского управления полиции, которые занимались указанным делом.

Блокировка сайтов: что было раньше

Голосеевский районный суд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации.

Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании 426 сайтов. Среди них: From-ua, российский РБК, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki и другие.

25 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо по делу в Нацкомиссию, а уголовное дело проверит Главное следственное управление. По его словам, заблокировать сайты просил гражданин Украины, которому не нравилось, что о нем пишут.

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Автор: УНИАН