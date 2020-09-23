Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного через коронавирус.

В Евросоюзе объяснили, есть ли угроза для безвизового режима из-за ситуации с САП. Количество новых случаев коронавируса в Украине возросло на почти 3,5 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки болезнь COVID-19 диагностировали у 3 497 человек, 63 больных умерли от осложнений.

Всего официально подтверждено 184 734 случая коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 3 705 человек, а 81 670 пациентов одолели болезни.

Вопрос безвиза с ЕС

Евросоюз намерен внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в стране. Как отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сейчас в ситуации с безвизовым режимом Украины и ЕС необратимых действий не произошло.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки 22 сентября не было зафиксировано вражеских обстрелов.

Главные новости Украины: что важно знать 23 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская