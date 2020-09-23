В Евросоюзе объяснили, есть ли угроза для безвизового режима из-за ситуации с САП. Количество новых случаев коронавируса в Украине возросло на почти 3,5 тысячи человек.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки болезнь COVID-19 диагностировали у 3 497 человек, 63 больных умерли от осложнений.
Всего официально подтверждено 184 734 случая коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 3 705 человек, а 81 670 пациентов одолели болезни.
Вопрос безвиза с ЕС
Евросоюз намерен внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в стране. Как отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сейчас в ситуации с безвизовым режимом Украины и ЕС необратимых действий не произошло.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки 22 сентября не было зафиксировано вражеских обстрелов.
Главные новости Украины: что важно знать 23 сентября 2020
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