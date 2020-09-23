Опровержение фейка обнародовано на странице горсовета в Facebook.

Городской совет Вараша Ривненской области сообщил о несанкционированном вмешательстве в работу официального вебсайта, где сегодня было размещено фейковое сообщения об аварии на АЭС.

Опровержение фейка обнародовано на странице горсовета в Facebook.

"Сегодня произошло несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Варасского городского совета, в результате чего на сайте размещена недостоверная информация. О происшествии уведомлены правоохранительные органы, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Фейк об аварии на Ривненской АЭС

Ранее сегодня на сайте горсовета Вараша появилось сообщение о якобы чрезвычайной ситуации в связи с аварией на атомной электростанции и начале эвакуации в 30-километровой зоне возле АЭС.

Позже это сообщение опровергла пресс-служба станции. "В связи с распространением в интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ривненской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте", – говорится в сообщении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк