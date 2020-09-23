Неизвестные распространили сообщения об аварии на Ривненской АЭС и гибели американских военных советников.

Сайты областных управлений полиции по всей Украине подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений.

Читайте такжеГорсовет Вараша опроверг "выброс радиации" на Ривненщине и сообщил о взломе его сайта

В частности, на сайте Варашского горсовета (г. Вараш Ривненской области) сегодня появилось фейковое сообщение о якобы выбросе радиации на Ривненской АЭС. Эту информацию поспешили опровергнуть как в горсовете, так и на самой электростанции.

Тем временем, на сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения «Rapid Trident-2020».

Полиция Николаевской области сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального вебсайта, он временно отключен. В местном журналистском Facebook сообществе сообщили, что там была обнародована ложная информация о ДТП с пятью погибшими.

Аналогичная ситуация сложилась с полицией Херсонской области. На ее сайте появилось .фейковое сообщение о гибели американских военных советников. Информацию уже опровергли.

Пресс-служба Национальной полиции в Facebook сообщила о взломе своего сайта. Утверждается, что "в связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация". Сайт Национальной полиции Украины временно отключен.

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Автор: Дмитрий Захаров