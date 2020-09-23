Правоохранители рекомендуют следить за сообщениями на страницах Нацполиции в соцсетях.

В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта, из-за чего сайт временно отключен.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - отмечается в сообщении.

Сайт Национальной полиции Украины временно отключен, предупредили в Управлении коммуникаций.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправности.

Гражданам рекомендуют следить за социальными сетями, где будут публиковать новости о работе полиции.

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Появление фейковой информации на сайтах полиции в сети: что известно

Сайты областных управлений полиции по всей Украине сегодня подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений:

На сайте Варашского горсовета (г. Вараш Ривненской области) сегодня появилось фейковое сообщение о якобы выбросе радиации на Ривненской АЭС. Эту информацию поспешили опровергнуть как в горсовете, так и на самой электростанции.

На сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения «Rapid Trident-2020».

Полиция Николаевской области сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального вебсайта, он временно отключен. В местном журналистском Facebook-сообществе сообщили, что там была обнародована ложная информация о ДТП с пятью погибшими.

Аналогичная ситуация сложилась с полицией Херсонской области. На ее сайте появилось фейковое сообщение о гибели американских военных советников.

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Автор: Инна Андалицкая