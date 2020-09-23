Сайт Национальной полиции Украины временно отключен / Flickr Free Images

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - отмечается в сообщении.

Сайт Национальной полиции Украины временно отключен, предупредили в Управлении коммуникаций.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправности.

Гражданам рекомендуют следить за социальными сетями, где будут публиковать новости о работе полиции.

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Появление фейковой информации на сайтах полиции в сети: что известно

Сайты областных управлений полиции по всей Украине сегодня подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений:

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Автор: Инна Андалицкая