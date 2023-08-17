У мужчины проблемы со здоровьем были с детства.

Призывник из Одесской области Борис Глушак умер в первый день службы.

Как рассказала УНИАН мать умершего Валентина Глушак, хоть у ее сына и не было официального статуса человека с инвалидностью, но с 11-летнего возраста парень находился на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития". Об этом свидетельствует соответствующая запись и его медицинской карточке.

Также мужчина еще в детстве получил ожог ног, потому что его толкнули в костер, после чего он очень заикался. По словам матери, бывали ситуации, когда из-за волнения Борис не мог произнести ни слова, и этот изъян остался на всю жизнь. Также в подростковом возрасте он упал с велосипеда и сильно ударился головой, после чего лечился в неврологическом отделении, но последствия остались навсегда – правый глаз плохо видел.

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Затем мужчина начал употреблять алкоголь и, предположительно, из-за этого у него начались приступы эпилепсии только за последние несколько лет скорую ему вызвали шесть раз. По мнению общественного деятеля Павла Поломарчука, который занимается проблемами призывников, о таких недостатках со здоровьем не могли не знать в небольшом населенном пункте, в частности руководитель военной лечебной комиссии при территориальном центре комплектования. Поломарчук отмечает, что 29-летний Глушак был непригоден к военной службе.

Смерть Позитивчика

1 августа из-за приступа эпилепсии на территории воинской части скончался 29-летний Борис Глушак - житель населенного пункта Ширяево Одесской области. Прокуратура сообщила, что по факту смерти мужчины, который был призван по мобилизации с недостатками здоровья, начат ряд уголовных производств. В частности, начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Также открыто дело по ч. 4 ст. 425 - по факту возможного халатного отношения к военной службе лиц Березовского территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области.

Кроме того, начато уголовное производство по факту возможного халатного отношения к службе работников медицинской службы воинской части.

В социальных сетях люди рассказали, что Глушака за веселый характер и безотказность в родном поселке называли Позитивчиком.

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