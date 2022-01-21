Предложения покупателей будут принимать до 26 января.

В городе Новгород-Северский, что в Черниговской области, на аукцион выставили демонтированный памятник Ленину. Его начальная стоимость составляет почти 394 тысячи гривен.

Об этом сообщает Общественное.

Бронзовую скульптуру весом 4200 килограммов и высотой 5 метров выставили на аукцион на площадке Prozorro.Продажи. Он состоится через неделю.

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января.

Читайте такжеИнститут нацпамяти нашел под Одессой уцелевшие памятники Ленину и МарксуНовгород-Северский памятник Ленину стал последним, который демонтировали в Украине за исключением временно оккупированных территорий. Это произошло 8 октября 2016 года.

Памятник хранится на одном из коммунальных предприятий города и он официально является металлоломом, согласно решению Новгород-Северского городского совета.

Напомним, водонапорную башню в Новогород-Северском до сих пор "украшают" портреты Сталина и Ленина.

Отмечается также, что кроме портретов советских вождей, власть Новгород-Северского отказывается демонтировать изображение серпа и молота на одном из зданий города и переименовывать улицу Карла Маркса.

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