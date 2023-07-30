В Крыму провели мероприятие, целью которого было углубление интеграции молодежи с временно оккупированных территорий полуострова в социально-культурное пространство РФ.

Российское военно-политическое руководство усиливает информационно-пропагандистское влияние на молодежь во временно опупованному Крыму. Там провели "форум", по итогам которого создали "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на крымское подполье. Отмечается, что в рамках данных мероприятий был проведен "Форум молодых специалистов "Путь Победы. Zеркало" с участием более 120 учеников из подконтрольных оккупантам вузов оккупированного полуострова. Также участие в мероприятии приняли представители российских оккупантов из состава ВС РФ, МВД, МЧС и прокуратуры.

Отмечается, что организатором данного "форума" выступало Федеральное агентство по делам молодежи РФ. Главной целью мероприятия было углубление интеграции молодежи с временно оккупированных территорий Крыма в социально-культурное пространство РФ.

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Что происходит в оккупированном Крыму

В последние дни в Крым все чаще приходит "бавовна". К примеру, вечером 28 июля на полуострове взорвался вражеский склад боеприпасов. В Главном управлении разведки Украины отметили, что "громко" было в Казачьей бухте, где, по данным разведчиков, сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты россиян.

Неспокойно и в районе Крымского моста. 17 июля там прогремел взрыв, в результате которого обвалилась часть покрытия. Ремонт, который изначально обещали завершить в ноябре, продлили до конца декабря 2023 года. Кроме этого, чуть ли не ежедневно на мосту останавливают движение.

Стоит отметить, что утром в субботу, 29 июля, украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту на админгранице Херсонской области с оккупированным Крымом. В Страткоме ВСУ отметили, что атака была успешной – мост был поражен.

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