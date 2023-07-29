В украинской разведке информируют, что взрывы были в результате диверсии.

В оккупированном Крыму вечером раздалось несколько взрывов на складе боеприпасов россиян.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины, обнародовав видео со взрывами.

"Около десяти вечера 28 июля было громко в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма. Свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия приехало несколько машин скорой помощи и полиции.

По данным ГУР, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", - отметила разведка.

Взрывы в Крыму

Как известно, недавно на Крымском мосту прогремели взрывы, в результате которых повреждены два пролета сооружения и теперь движение по нему значительно ограничено.

Кроме того, в последнее время участились взрывы в местах дислокации военных РФ и их средств. В частности, 17 июля на военном полигоне неподалеку от Старого Крыма "начался пожар" на российском складе с боеприпасами.

А 22 июля неизвестный беспилотный летательный апарат атаковал военный объект в Красногвардейском районе. В результате атаки он начал детонировать.

25 июля в соцсетях появилося сообщение, что во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы в нескольких городах, в том числе Симферополе, Старом Крыму и Феодосии, Армянске.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в свежем интервью высказал мнение, что Крым уже скоро будет освобожден от российских оккупантов.

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