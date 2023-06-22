Эксперт отмечает, что ситуация для россиян является критической-оккупированный Крым окажется в окруженном состоянии.

Уже скоро временно оккупированный Крым может оказаться под огневым контролем украинских войск, чья задача – сделать поставки из Крыма невозможными. Об этом заявил аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В эфире телеканала "Эспрессо" эксперт сделал предположение, что враг отказался от планов подрывать завод "Титан" в оккупированном Крыму.

"Украина имеет задачу отрезать и сделать невозможными поставки из Крыма. У россиян осталась одна дорога через Армянск. Считаю, что россияне уже не планируют подрывать аммиачный завод "Титан". Если они его взорвут, то оккупанты сами себя отрежут от возможности выходить и заходить в Крым. Когда ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, тогда мы отрежем Крым по суше от материковой части РФ. И тогда уже в Крым ничего нельзя будет завозить", – объяснил он.

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Гетьман отмечает, что оккупированный полуостров окажется в окруженном состоянии под огневым контролем ВСУ. По его словам, ситуация для россиян становится критической.

"После удачных действий ВСУ в Крыму останется только Керченский мост и десантные корабли, которые они превращают в грузовые и транспортные. Но оружием, которое у нас есть, мы сможем притопить те корабли. Ситуация для россиян является критической. Крым окажется в окруженном состоянии. И только по морю возможно будет что-то подвозить, но это не даст возможности подпитывать те силы, которые там находятся. Весь Крым будет под нашим огневым контролем", – резюмировал аналитик.

Новости Крыма

Утром 22 июня на Чонгарском мосту, который находится на админгранице с Крымом, прогремел взрыв. По данным приспешников россиян, в результате "прилета" ракеты Storm Shadow было повреждено автомобильное полотно. Движение по мосту закрыли.

Кроме того, утром полуостров всколыхнуло землетрясение. Толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в 05:42 по киевскому времени. Источник землетрясения находился в северной части Черного моря.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что партизаны взорвали железнодорожные пути близ оккупированной Феодосии. Этот удар приведет к увеличению дефицита снабжения вражеской армии.

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