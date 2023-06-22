Такие действия подполья приведут к увеличению дефицита снабжения вражеской армии.

Партизаны подорвали железнодорожные пути вблизи Феодосии во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отметили в ЦНС, российская военная логистическая модель построена на железной дороге. Это делает ее крайне уязвимой.

"Именно это в очередной раз использовали партизаны, которые взорвали пути на полуострове и тем самым разорвали одно из железнодорожных сообщений. Следовательно, общая нагрузка на и без того крайне загруженную железнодорожную сеть временно оккупированного юга возрастет, а это увеличит дефицит поставок вражеской армии", – говорится в сообщении.

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Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

Вечером 21 июня во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российский гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что слухи о работе ПВО в городе якобы распространяла Украина. На самом же деле, по его версии, причиной взрывов стали учения курсантов с использованием "реактивных бомбометов".

Британская разведка сообщает, что оккупанты начали прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму. Отмечается, что туда входит полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

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