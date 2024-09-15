Водоемы могут быть опасны и на них можно заразиться разными инфекциями.

Питьевая вода централизованного водоснабжения, поступающая в квартиры киевлян, соответствует всем поставленным требованиям.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии Новости.LIVE. В то же время он добавил, что по результатам исследований в водоемах несколько повышалась концентрация марганца, запах, индекс лактозо положительной кишечной палочки (ЛКП). Повышение индекса ЛКП связывают с повышенной температурой воздуха (+30°C и выше).

Также, Чумак призвал киевлян не посещать столичные пляжи. Он напомнил о запрете навигации для речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств развлечений на водных объектах в пределах города Киева на время военного положения.

Видео дня

"Водоемы могут быть опасны с точки зрения возможного приобретения различных заболеваний: инфекционных болезней кишечной группы, дерматитов, аллергических заболеваний. Попадание такой воды в желудок человека может вызвать острые кишечные инфекции, особенно опасные для детей", - добавил Чумак.

Загрязненная вода в Киеве: что известно

Из-за уничтожения россиянами очистных сооружения на территории Курской области, произошло загрязнение рек Сейм и Десна. Если они повреждены или уничтожены, то результаты жизнедеятельности человека или города попадают неочищенными в реку. Вследствие этого, загрязненной стала вода в Десне, и сейчас грязная вода движется в сторону Днепра, сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Накануне в Укргидрометцентре сообщали, что загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. В то же время тогда отметили, что Минприроды сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов.

Впоследствии в Минприроды сообщили, что пятно загрязненной воды, которую несет Десна из России, не обязательно доберется до Киева, или по крайней мере концентрация грязи в воде к тому моменту существенно уменьшится.

Вас также могут заинтересовать новости: