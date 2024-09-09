Чернигов не пользуется водой из реки, однако грязь несет дальше по течению.

Загрязнение реки Сейм, а затем Десны, в которую та впадает, произошло из-за того, что россияне уничтожили очистные сооружения на территории Курской области. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

"По той информации, которой я владею, это не было официальное сообщение, это информация, которую мне сообщали, что россияне уничтожили на территории Курской области очистные сооружения. Кто не знает, это канализация, которая через трубы идет на очистные сооружения, дальше она различными технологиями очищается. Если они повреждены или уничтожены - результаты жизнедеятельности человека или города попадают неочищенными в реку", - рассказал он.

Вследствие этого, загрязненной стала вода в Десне, и сейчас грязная вода движется в сторону Днепра, говорит Ломако. Вместе с тем он уверяет, что для жителей Чернигова угрозы нет.

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"Чернигов не потребляет воду из реки, а уже много лет потребляет воду из скважины. Там достаточно чистая вода и она не связана с реками Десна или Стрижень, которые есть в городе. Жители города могут спокойно пользоваться водой как технической, так и для питья, которую поставляет водоканал в краны жителей города. Главная проблема для нашего города - [погибшая] рыба, которой очень много, неприятный запах", - говорит глава города.

По словам Ломако, город установил в Десне станцию аэрации, которая насыщает воду кислородом, что должно улучшить экологическую ситуацию.

"Мы видим результат. Там где станция стоит - вода чище, рыба пытается туда пробиваться, но одна станция ситуацию не решит", - заявил он и добавил, что принято решение установить еще несколько станций, которые будут насыщать реку кислородом.

Загрязнение Десны: что известно

Как писал УНИАН, 28 августа городской голова Вышгорода сообщил, что в Десне обнаружили ядовитые вещества, которые принесло течением с территории России. Впоследствии чиновник удалил свое сообщение из соцсетей, а Госэкоинспекция столицы заявила, что никаких опасных веществ в реке не нашли.

Однако через два дня Минприроды таки признало, что с экологией Десны не все в порядке. Заместитель министра Александр Краснолуцкий сообщил, что река Сейм полностью загрязнена. В то же время пробы показывают только органические вещества, химических и токсичных не обнаружили. Специалисты считают, что загрязнение произошло с какого-то предприятия, например, спиртзавода.

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