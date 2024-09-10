В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной ее очистки, отметили в "Киевводоканале".

В центре внимания загрязненная вода, которая на днях может достичь Киевской области. Качество воды, которая подается в дома киевлян, соответствует всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет.

Об этом говорится в сообщении на странице ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook. Отмечается, что представитель "Киевводоканала" в эфире телеканала "Эспрессо", озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого пока низкая. Заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сообщал в эфире, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения, и это не сможет на 100% обеспечить водоснабжением столицы.

В сообщении "Киевводоканала" сказано, что лаборатория регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции, а специалисты выезжают для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки в Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию.

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"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, который эффективно устраняет органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", - отмечают в "Киевводоканале".

Сказано, что усилено взаимодействие с партнерами и донорами для обеспечения необходимыми реагентами, что является критически важным для очистки воды. В частности, подписан меморандум с ЮНИСЕФ о поставке 120 тонн активированного угля для внедрения технологии усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля.

"Также, в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды, тем самым повышая эффективность защиты от загрязнений", - сказано в сообщении.

Отмечают, что вместе с городскими властями, Минприроды и Госводагенством имеют четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, которые будут угрожать водоснабжению столицы.

Важные новости Украины о воде - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, по обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает, что сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов. Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" готов немедленного откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но отмечают, что на сегодня такие риски отсутствуют.

Заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сообщил в эфире "Эспрессо", что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

Он отметил, что сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Ожидаются худшие результаты. По его словам, если такие результаты подтверждаются и действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники, в частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. При этом отметил, что эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев.

Ранее и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако отмечал, что загрязнение рек Сейм и Десна произошло из-за того, что россияне уничтожили очистные сооружения на территории Курской области.

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