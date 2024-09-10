В правительстве утверждают, что в точках централизованного водоснабжения Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не обнаружены.

По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевской области 14-16 сентября.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Отмечается, что ведомство сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов.

"Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" готов немедленного откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но подчеркиваем, что на сегодня такие риски отсутствуют", - говорится в сообщении.

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Сказано, что лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы. "Сейчас в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям - не обнаружены", - сообщают в Кабмине.

Также сообщили о ситуации с качеством воды в реке Десна. Отмечается, что по состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (возле с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну. "При визуальном осмотре загрязнения фиксируется точечно и не имеет однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению - признаки загрязнения не зафиксированы", - отмечают в министерстве.

Также сказано, что в районе города Чернигов фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы. В целом по Десне в Черниговской области продолжается процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в с. Боромики и г. Чернигов.

Сказано, что превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза фиксируется в пунктах с. Пекаров, с. Боромики и г. Чернигов. Содержание железа общего в пунктах с. Боромики и г. Чернигов превышено в 2,3 раза.

При этом напоминают, что превышение по марганцу является типичным для данного времени года. Природные факторы обусловливают некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, которое имеет естественный характер.

В Кабмине информируют, что в реке Сейм в Сумской и Черниговской области постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако все еще находится ниже нормы.

За последние сутки Госпродпотребслужбы совместно с ГЭИ и местными органами власти на территории г. Чернигов собрали и утилизировали 25 кг погибшей рыбы. На Сумщине случаев замора рыбы не фиксируется.

Важные новости Украины - что сообщалось о воде

Как сообщал УНИАН, и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако отмечал, что загрязнение рек Сейм и Десна произошло из-за того, что россияне уничтожили очистные сооружения на территории Курской области.

Если они повреждены или уничтожены, то результаты жизнедеятельности человека или города попадают неочищенными в реку. Вследствие этого, загрязненной стала вода в Десне, и сейчас грязная вода движется в сторону Днепра.

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