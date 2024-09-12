На сегодня загрязнение Десны продолжается.

Пятно загрязненной воды, которую несет Десна из России, не обязательно доберется до Киева, или по крайней мере концентрация грязи в воде к тому моменту существенно уменьшится. Об этом сказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на реке Сейм на сегодняшний день есть улучшение показателей, в частности, по кислороду, то есть идет очистка. При этом добавил, что загрязнение Десны продолжается.

По его словам, поскольку загрязнение не является таким пятном на поверхности воды, как бывает при попадании нефтепродуктов в воду, то ее нельзя задержать какими-то средствами.

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Краснолуцкий отмечает, что это загрязнение можно разбавить чистой водой, но, к сожалению, водохранилищ с таким количеством воды на территории Черниговской и Сумской области нет, поэтому сейчас проводится аэрация, которая дает возможность замедлить движение и определенным образом очищает воду.

"Кроме того Десна имеет свои притоки, которые будут разбавлять эту концентрацию. Десна намного больше чем Сейм, поэтому есть такое мнение наших ученых, экспертов, что до Киева это пятно может не дойти, а если и дойдет, то точно не будет такой высокой концентрации, как наблюдалось в реке Сейм и которую наблюдаем в Чернигове", - подчеркнул первый заместитель министра.

Он напомнил, что 14 августа в реке Сейм начали фиксировать загрязнение территории и лабораторные исследования показали, что оно происходит органическими веществами.

"Если наблюдать за космоснимками и это подтверждают данные анализа, то, скорее всего, это были выбросы сточных вод с сахарного завода, который находится на территории РФ", - подчеркнул он.

По его словам, загрязненная вода попала в Украину через реку Сейм. Он отметил, что на сегодня загрязнение дошло до Черниговской области и движется в сторону Киева.

"В связи с разбавлением воды рекой Десна это уже не сплошное загрязнение, а идут определенные фрагментации и концентрация и запах уменьшается", - сказал Краснолуцкий.

Он подчеркнул, что сегодня нельзя купаться в реке Десна и вылавливать рыбу.

"Если и дальше будут идти дожди, то это дополнительная вода, которая будет разбавлять органическое вещество, что улучшит ситуацию на реках Десна и Сейм", - сказал он.

По его словам, "Киевводоканал" готов к очистке воды в случае если загрязнение дойдет до столицы.

Загрязнение Десны

Как сообщал УНИАН, по обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк вчера, 11 сентября, сказали на брифинге, что ситуация с водой в Киеве не вызывает беспокойства, в столице есть необходимые средства, чтобы преодолеть последствия загрязнения, если они возникнут.

Отмечалось, что в случае введения ограничений водоснабжения власти предупредят население как минимум за сутки.

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