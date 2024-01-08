Без воды остались два дома.

Ночью на Борщаговке в Киеве произошел серьезный прорыв канализации, в результате аварии затопило бульвар Жюля Верна, сообщают в сети.

В Telegram-каналах появились снимки подтопленных дорог и автомобилей. Люди жаловались не неприятный запах и волновались, что из-за низкой температуры к утру все замерзнет. Стоит отметить, что сейчас в Киеве -11°.

Впоследствии в КГГА заявили, что на Борщаговке поврежден водопровод, на месте работают специалисты Киевводоканала и Киевавтодора. О повреждении сообщили в 22:55, впоследствии аварийная бригада водоканала перекрыла воду. В результате аварии без воды остались два жилых дома.

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"Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут выполнять на зеленой зоне, без ограничения движения транспорта. В КГГА отмечают, что произошла утечка именно холодной воды.

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