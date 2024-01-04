С 25 по 28 декабря 2023 года в столице проходили учения, и о них предупреждали заранее.

В разных районах Киева были установлены мобильные блокпосты. Однако это было сделано не для вручения повесток, а в рамках проведения военных учений.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Он отметил, что в учениях, которые проходили с 25 по 28 декабря 2023 года, принимали участие группировки Сил обороны Киева во взаимодействии с КГВА, Патрульной и Национальной полицией и другими структурами, отвечающими за безопасность столицы. Об этих мероприятиях сообщали заранее.

"Это были плановые учения, анонсированные заранее. Мы призывали людей нормально к этому относиться, потому что война продолжается. В войне всегда сценарий непредсказуем. То есть ВСУ, тероборона, Нацполиция, НГУ должны учиться, набираться опыта и повышать свою боеспособность", – добавил он.

Видео дня

Спикер КГВА отметил, что в рамках учений предполагалось развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, проверка транспорта, документов, определенные поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

При этом Шаманов подчеркнул, что у каждого гражданина Украины есть как права, так и обязанности. В частности, военнообязанные украинцы должны стать на учет.

"Что касается повесток, паники и дезинформации. У каждого гражданина есть права, мы постоянно об этом говорим. Но есть и обязанности. В частности, обязанность защиты Родины, ее независимости и свободы. Это конституционная обязанность гражданина. И когда мы слышим про панику о том, что где-то раздают повестки, мобилизация, я подозреваю, что, возможно, что-то и происходит незаконным способом, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Но все же встать на военный учет – это обязанность каждого военнообязанного гражданина", – констатировал он.

Блокпосты в Киеве и области

Помимо блокпостов в Киеве, которые были развернуты в рамках учений, они также появились в пригороде столицы. Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник отмечал, что увеличение количества блокпостов связано с выполнением задач безопасности и массово выписывать повестки на них не планируют. Однако выявлять уклонистов все же будут.

Позже "Украинская правда" писала, что в Киевской области комендатуре и сотрудникам полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

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