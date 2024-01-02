Эти данные использовали для корректировки ударов.

Во время ракетной атаки РФ на Киев 2 января веб-камеры "засветили" работу ПВО: ими пользовался враг для корректировки ударов по критической инфраструктуре столицы.

Служба безопасности Украины по "горячим следам" установила адреса и демонтировала устройства, которые использовал враг. Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах наружного наблюдения, которые удалось взломать российским спецслужбам для шпионажа за Силами обороны в столице.

За данными киберспециалистов СБУ, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Однако, в результате хакерского взлома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой. Проникнув в ее настройки, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube.

"Таким образом оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры. Другое устройство наружного наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для наблюдения за придомовым паркингом. Киберспециалисты СБУ установили, что этой веб-камерой враг удаленно управлял для скрытой фиксации прилегающей территории, в том числе объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву. По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры для нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

Сегодня на Киев направили "Кинжалы" и другие ракеты

2 января оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами. Падение обломков и возгорание зданий фиксировали в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия удара в Соломенском районе, там случилось возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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