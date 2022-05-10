А в Николаевской области задержали корректировщика огня по бронетанковому заводу.

В Донецкой области объявлено о подозрении в госизмене работнику "Азовстали", который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Вместе с тем в Николаевской области спецназовцы СБУ установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить Николаевский бронетанковый завод.

Кроме того, на Херсонщине благодаря спецоперации СБУ удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о функционировании военных и правоохранителей.

На Сумщине СБУ задержала депутата райсовета и сообщила ему о подозрении в государственной измене.

Также в Луганской области к 8 годам тюрьмы приговорили двух боевиков российских войск, захваченных в плен в марте под Северодонецком, а на Ивано-Франковщине СБУ сорвала попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовности региона.

Ранее Антон Геращенко рассказал об этом предателе из "Азовстали" (который работал на комбинате электриком) и предположил, что пропагандист Соловьев приезжал в Мариуполь, потому что рашисты верили, что смогут снять кадры "победы", ведь они надеялись, что эти подземные тоннели приблизят их к тактическому успеху.