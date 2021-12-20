В результате праздничными иллюминациями в селе засветились дома, дороги и колодцы.

Обычное село Настасов на Тернопольщине перед рождественско-новогодними праздниками нарядили в 9-километровую гирлянду.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Всего девять километров праздничных иллюминаций превратили обычное село в новогоднюю сказку. В результате праздничными иллюминациями в селе засветились дома, дороги и колодцы.

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Особенно интересный вид имеет своеобразное сельское новогоднее оформление: световую иллюминацию разместить на грузовиках и тракторах. Теперь бульдозер ДТ-75, самосвал ГАЗ-52 и трактор Т-70 стали самыми популярными местами для фотографирования.

Сообщается, что нарядили и засветили село за средства общины и местного агрохозяйства. Будет царить эта праздничная сказка в селе Настасов вплоть до конца рождественских праздников.

Как сообщал УНИАН, накануне в Мариуполе вечером из-за сильного ветра упала главная городская новогодняя елка.

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Автор: Олег Давыгора