Это первая, но не последняя совместная услуга "Дії" с Нацагентством.

В портале "Дія" запустили новую услугу для государственных служащих, которые должны подавать декларации с данными о членах семьи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом в своем телеграмм-канале сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили новую услугу в "Дії" для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации. Во время декларирования чиновнику надо внести информацию не только о себе, но и о членах семьи", - отметил Федоров.

По его словам, раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах. Теперь достаточно сделать несколько кликов в "Дії".

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Отмечается, что по новой процедуре декларант с портала НАПК бросит члену семьи в "Дію" запрос. После подтверждения членом семьи в "Дії" НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как нужно указывать в декларации.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации - основа антикоррупционной работы власти", - добавил Федоров.

Приложение "Дія" - последние новости

16 февраля Кабмин принял решение о запуске приложения "Мрия". В приложении будет библиотека контента, который необходим каждому ребенку. В частности, там будет содержаться информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

С 26 февраля украинцы получили возможность присоединиться к бета-тестированию и подтянуть аттестат и диплом в приложении "Дія". У пользователей смогут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

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