Документом предусмотрено, что бизнес сможет заключать контракты с лоббистами для продвижения собственных интересов.

Верховная Рада должна принять законопроект о добросовестном лоббировании и адвокации в январе следующего года. Это одно из требований ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Разработанный НАПК законопроект призван легализовать рынок лоббизма в Украине. Документом предусмотрено, что бизнес или бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Об этом в интервью Forbes рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

По его словам, рынок лоббирования уже существует в Украине, но находится в тени. Это провоцирует коррупционные риски. Именно поэтому нужно легализовать деятельность людей, которые будут прозрачно представлять публичные интересы различных бизнесовых и социальных групп.

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В Украине хотят ввести европейскую модель лоббирования, которая не предусматривает жесткой отчетности. Потому что в США рынок лоббистов работает уже десятилетиями и является более зарегулированным. Там нужно подробно сообщать о каждой встрече, в отличие от европейских стран.

Также запланирован запуск публичного реестра лоббистов. С момента принятия закона требуется четыре месяца для его развертывания. Для лоббистов регистрация обязательна, отметил Новиков.

"Планируем его создать на базе платформы для развертывания государственных реестров, которую разработала команда Минцифры", – добавил глава НАПК.

Он пояснил, что незарегистрированные лоббисты будут вынуждены заплатить 5400 грн штрафа.

К тому же указанный проект закона должен урегулировать вопрос адвокации, которой занимаются общественные организации (ОО). В отличие от лоббирования, целью адвокации не является получение прибыли. ОО не должны подавать отчетности, а регистрация является добровольной, пояснил Новиков.

Легализация лоббизма в Украине

НАПК 1 декабря передало в Кабмин законопроект о добросовестном лоббировании и адвокации. Зарегистрировать документ в парламенте должны уже на этой неделе. Далее он должен пройти два чтения и получить подпись президента. Если Верховная Рада не примет проект закона, это может замедлить процесс вступления Украины в ЕС.

Лоббизм – целенаправленное воздействие на органы государственной власти и местного самоуправления от имени другого лица, организации или группы. Цель – закрепление собственных интересов или интересов третьих лиц (клиентов) в управленческих решениях.

В разных странах мира эта процедура регламентирована по-разному. В большинстве западных государств специальных законов о лоббизме нет, однако нормы, регулирующие такую деятельность, инкорпорированы в ряд законов. В Украине данная сфера законодательно не урегулирована.

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