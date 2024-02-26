У пользователей могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии.

С сегодняшнего дня, 26 февраля, украинцы могут присоединиться к бета-тестированию и первыми подтянуть аттестат и диплом в приложении "Дия". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО - со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой - в "Дие", - написал Федоров.

Отмечается, что для участия в бета-тесте услуги нужно быть гражданином Украины в возрасте от 14 лет и иметь верифицированный налоговый номер.

Видео дня

"У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии", - добавил Федоров.

Приложение "Дия" - последние новости

14 февраля правительство разрешило открыть код "Дии" для других стран. Теперь код смогут использовать разработчики из других стран, чтобы разработать свои приложения.

В Минцифры объяснили, что благодаря открытому коду каждый сможет убедиться в прозрачности приложения, оценить логику работы и предложить изменения в "Дие".

Позже Кабинет министров принял решение о запуске приложения "Мечта". В приложении будет библиотека контента, который нужен каждому ребенку.

Кроме того, там будет содержаться информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

Вас также могут заинтересовать новости: