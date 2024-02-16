В приложении будет библиотека контента, который необходим каждому ребенку.

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске образовательного цифрового приложения "Мрия".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. "Мрия" поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - прокомментировал Федоров.

По его словам, в приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активности, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалах.

"А еще будет "Мрия-ID" - электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в "Дии". Запуск "Мрии" будет прорывом. За качественным образованием - будущее", - подчеркнул вице-премьер.

Зеленский анонсировал Украине приложение "Мрия"

1 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский представил новое образовательное цифровое приложение под названием "Мрия". По его словам, приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. В нем будет библиотека контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.

"Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, на его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что это приложение будет доступно для использования как в Украине, так и за рубежом.

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